В Барнауле парень упал с электросамоката и разорвал селезенку

Подросток не справился с управлением, в результате чего упал и сверху его придавил самокат. С болью в животе он проходил несколько дней.
Когда состояние начало ухудшаться, он обратился к врачам и те сообщили ему, что его селезенка разорвана надвое.
На УЗИ было обнаружено много крови и потребовалась операция.
Выход оставался только один — удалить повреждённый орган. Была проведена операция по удалению селезёнки, все кровоточащие сосуды были перевязаны, — сообщил заведующий хирургическим отделением Детской городской клинической больницы № 7.
Сейчас жизни парня ничего не угрожает, он восстанавливается после проверенной операции.
Ранее сообщалось, что в Барнауле возле церкви сбили подростка.
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