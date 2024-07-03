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Происшествия

В Барнауле парень упал с электросамоката и разорвал селезенку

Пресс-служба клинической больницы №7 сообщила, что 16-летний парень упал с электросамоката и разорвал селезенку.

Подросток не справился с управлением, в результате чего упал и сверху его придавил самокат. С болью в животе он проходил несколько дней.

Когда состояние начало ухудшаться, он обратился к врачам и те сообщили ему, что его селезенка разорвана надвое.

На УЗИ было обнаружено много крови и потребовалась операция.

Выход оставался только один — удалить повреждённый орган. Была проведена операция по удалению селезёнки, все кровоточащие сосуды были перевязаны, — сообщил заведующий хирургическим отделением Детской городской клинической больницы № 7.

Сейчас жизни парня ничего не угрожает, он восстанавливается после проверенной операции.

Ранее сообщалось, что в Барнауле возле церкви сбили подростка.

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