В Барнауле пенсионер сбил девочку на пешеходном переходе

Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ее госпитализировали.
Причины и условия произошедшего устанавливают.
Ранее в Бийске водитель скорой помощи насмерть сбил женщину.
На Змеиногорском тракте 74-летний водитель наехал на 9-летнюю школьницу, сообщает региональная прокуратура.
Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ее госпитализировали.
Причины и условия произошедшего устанавливают.
Ранее в Бийске водитель скорой помощи насмерть сбил женщину.
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