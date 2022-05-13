Крупный пожар разгорелся в Барнауле рядом с Павловским трактом

О пожаре сообщили подписчики Инцидент Барнаул
Судя по видео, открытым пламенем горит невысокое здание — вероятно, база или дом.
Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти при пожаре 13-летней девочки.
В Барнауле на Рыбозаводском проезде, что находится рядом с Павловским трактом, очевидцы засняли пожар.
О пожаре сообщили подписчики Инцидент Барнаул
Судя по видео, открытым пламенем горит невысокое здание — вероятно, база или дом.
Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти при пожаре 13-летней девочки.
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