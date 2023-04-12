В Барнауле сотрудники реабилитационного центра похитили женщину для принудительного лечения

В Барнауле троих местных жителей подозревают в незаконном лишении свободы человека, сообщает следственный комитет Алтайского края.

По данным следствия, вечером 9 апреля 2023 года к 33-летней горожанке для выяснения отношений пришел бывший сожитель.

После того, как женщина попросила его покинуть дом, он позвонил двум своим знакомым, сотрудникам реабилитационного центра для наркозависимых лиц, и попросил подняться в квартиру.

Втроем мужчины связали потерпевшую и закрыли ей рот полотенцем. Они вынесли ее из дома и поместили в автомобиль с целью отвезти в ребцентр.

Осуществить преступный план они не смогли —по дороге машину задержали полицейские.

Следователи задержали мужчин и готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Кроме того, следствие установило, что все задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

Ранее в Барнауле уже происходила похожая ситуация. Три сотрудника реабилитационного центра ввели девушку и ее мать в заблуждение о добровольном пребывании в центре.