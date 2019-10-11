В Барнауле уволили могильщика, не похоронившего безродных детей

Старший смотритель кладбища во Власихе Никита Гончаров уволен после истории с могилами безродных покойников, которые неделю не могли закопать. Об этом пишет ИА Regnum.

Заведующий кладбищем Владимир Каминский рассказал, что после огласки истории в СМИ ему поступают многочисленные звонки с требованием объяснительных и угрозы.

«У нас тут после ваших публикаций ужас что творится! Постоянные звонки, объяснительные требуют для мэра города, вероятно, хотят замирить всё. Но это ж очевидно: от кого появятся пояснения на бумаге, того и виноватым сделают. Поэтому я отказался что-либо писать. Последовали угрозы. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Каминский.

Что случилось на Власихинском кладбище?

Журналисты узнали, что на кладбище уже неделю в незакопанных могильных ямах лежат тела не менее семи человек, из которых большинство — дети.

По словам заведующего погостом, с лета 2019 года обязанности по захоронению возложили на старшего смотрителя — Никиту Гончарова, который приходится сыном экс-руководителю МУП «Горзеленхоз» Сергея Гончарова (арестованного за взятку). Но тот копкой могил заниматься не стал, говорит Каминский.

В мэрии сказали, что виной всему сломавшийся трактор, а работники кладбища вручную смогли засыпать ямы только на 50 см.

Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью города Светланы Фоминых добавила, что администрация кладбища не информировала руководство о проблемах, возникших с захоронениями в результате выхода из строя техники.

После резонанса в СМИ могилы закопали, а СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку.