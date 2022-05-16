В Барнауле загорелся лакокрасочный цех

Очаг возгорания обнаружили в действующем лакокрасочном цехе. Площадь пожара составила 60 кв. м, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Для тушения пожара подали три пожарных ствола, работало три звена газодымозащитной службы.
Силами пожарных из здания эвакуировали восемь кислородных баллонов.
Люди покинули опасную зону самостоятельно и никто не пострадал.
«Возможной причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Точная причина случившегося будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз», — заключили спасатели.
Ранее в Новоалтайске загорелся склад и трава рядом с ним.