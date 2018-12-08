Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 декабря -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
81

В барнаульской школе бабушка душила ребенка ремнем от сумки

В барнаульской школе № 133 пожилая женщина в раздевалке напала на чужого ребенка. Об этом сообщает очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

По словам обратившегося в паблик барнаульца, бабушка и двое родителей пришли в школу, чтобы разобраться с десятилетним мальчиком, который нанес обиду их ребенку. Причина конфликта детей не уточняется.

«Бабушка завела 10-летнего мальчика в раздевалку и предположительно начала душить его ремнем от школьной сумки, при этом родители стояли на стрёме, чтобы никто не помешал им. Благо на крики мальчика прибежали другие ученики и персонал школы», — сообщил очевидец.

В подтверждение пользователь приложил выписку из поликлиники. Из справки следует, что мальчик получил «тупую травму передней поверхности шеи вследствие удушения». Также из выписки можно узнать, что ЧП произошло 30 ноября в 7.55 — перед началом занятий.

Выписка из справки.
Выписка из справки.
vk.com/incident22

Мужчина утверждает, что сейчас все трое взрослых, участвовавших в нападении на ребенка, находятся под следствием. Однако изданию «КП на Алтае» в краевом МВД заявили, что заявления в полицию поступили от обеих сторон конфликта. Сейчас проводится проверка, после которой решат возбуждать ли уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость