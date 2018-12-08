В барнаульской школе бабушка душила ребенка ремнем от сумки

В барнаульской школе № 133 пожилая женщина в раздевалке напала на чужого ребенка. Об этом сообщает очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам обратившегося в паблик барнаульца, бабушка и двое родителей пришли в школу, чтобы разобраться с десятилетним мальчиком, который нанес обиду их ребенку. Причина конфликта детей не уточняется.

«Бабушка завела 10-летнего мальчика в раздевалку и предположительно начала душить его ремнем от школьной сумки, при этом родители стояли на стрёме, чтобы никто не помешал им. Благо на крики мальчика прибежали другие ученики и персонал школы», — сообщил очевидец.

В подтверждение пользователь приложил выписку из поликлиники. Из справки следует, что мальчик получил «тупую травму передней поверхности шеи вследствие удушения». Также из выписки можно узнать, что ЧП произошло 30 ноября в 7.55 — перед началом занятий.

Выписка из справки. vk.com/incident22

Мужчина утверждает, что сейчас все трое взрослых, участвовавших в нападении на ребенка, находятся под следствием. Однако изданию «КП на Алтае» в краевом МВД заявили, что заявления в полицию поступили от обеих сторон конфликта. Сейчас проводится проверка, после которой решат возбуждать ли уголовное дело.