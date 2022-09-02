В Бийске ищут парня, выхватившего у женщины сумку с деньгами и ватрушками

В Бийске разыскивают молодого человека, выхватившего из рук женщины сумку. Об этом сообщает « Типичный Бийск ».

В Бийске в районе в районе ул. Зеленый Клин парень выхватил из рук бийчанки сумку и убежал с ней. Женщина рассказала, что в ней находились деньги, документы, хлеб и ватрушки.

На грабителе была черная куртка и светлые штаны, ростом он примерно 180 см, а на вид ему лет 17−20.

Правоохранители просят очевидцев происшествия или обладающих данными о местонахождении разыскиваемого обратиться в ближайшее отделение полиции или сообщить по телефонам: +7−903−912−90−49, а также 02.

Ранее в Барнауле на девушку с телефоном напали двое парней, ранее укравшие женскую сумочку.