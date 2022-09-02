2 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Бийске ищут парня, выхватившего у женщины сумку с деньгами и ватрушками

В Бийске разыскивают молодого человека, выхватившего из рук женщины сумку. Об этом сообщает «Типичный Бийск».

Выпечка. Пончики.
Выпечка. Пончики.
CC0

В Бийске в районе в районе ул. Зеленый Клин парень выхватил из рук бийчанки сумку и убежал с ней. Женщина рассказала, что в ней находились деньги, документы, хлеб и ватрушки.

На грабителе была черная куртка и светлые штаны, ростом он примерно 180 см, а на вид ему лет 17−20.

Правоохранители просят очевидцев происшествия или обладающих данными о местонахождении разыскиваемого обратиться в ближайшее отделение полиции или сообщить по телефонам: +7−903−912−90−49, а также 02.

Ранее в Барнауле на девушку с телефоном напали двое парней, ранее укравшие женскую сумочку.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость