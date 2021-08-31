В Бийске неадекватный незнакомец на людях раздробил девушке лицо камнем

18-летняя бийчанка получила удар камнем в лицо от незнакомого ей молодого человека. Все произошло в парке Вали Максимовой вечером 16 августа на глазах нескольких человек.

О происшествии в группе «ЧП Бийск» рассказала мать пострадавшей девушки. С ее слов, дочь около 21:00 возвращалась домой с подругой.

«Один молодой человек (того же возраста) в неадекватном состоянии крикнул им что-то вслед, они даже не услышали его слова. Девочки спокойно шли дальше, а этот парень увязался за ними. Чтобы он от них отстал, они сели на лавочку», — пишет женщина.

После этого парень внезапно подбежал к девушкам и кинул одной из них в лицо огромный камень.

Ударом пострадавшей раздробило кости черепа и сломало нос. Девушка потеряла много крови. Ей еще предстоит ряд сложных операций.

«В парке было очень много свидетелей данного происшествия, кто-то снимал на телефон. Хочу, чтобы этого неадеквата наказали по всей строгости закона! Выражаю огромную благодарность всем, кто не прошел мимо и оказал моей дочери помощь — мир не без добрых людей», — добавила мать пострадавшей.

Также, по ее словам, в отношении парня завели и расследуют уголовное дело.

Ранее в Барнауле 53-летний мужчина пострадал от рук незнакомца, который напал и ограбил его среди ночи на Южном.