В Бийске размытая дорога поглотила «буханку»

По данным мэрии наукограда, трамвайные пути в районе ул. Мерлина, 2 размыло из-за порыва теплотрассы.
Сроки восстановления движения трамваев пока не называются. Движение автомобилей тоже сильно затруднено.
В Бийске УАЗ провалился под асфальт на размытой из-за подтопления дороге, передают очевидцы в местных пабликах.
По данным мэрии наукограда, трамвайные пути в районе ул. Мерлина, 2 размыло из-за порыва теплотрассы.
Сроки восстановления движения трамваев пока не называются. Движение автомобилей тоже сильно затруднено.
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