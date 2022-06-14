14 июня
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Происшествия

В Бийске размытая дорога поглотила «буханку»

В Бийске УАЗ провалился под асфальт на размытой из-за подтопления дороге, передают очевидцы в местных пабликах.

В Бийске размыло дорогу.
В Бийске размыло дорогу.
t.me/bskgram

По данным мэрии наукограда, трамвайные пути в районе ул. Мерлина, 2 размыло из-за порыва теплотрассы.


Сроки восстановления движения трамваев пока не называются. Движение автомобилей тоже сильно затруднено.

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