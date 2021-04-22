В громком деле о резне в Бийске поставили точку

32-летнего мужчину признали виновным по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек из хулиганских побуждений).
Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Он не имеет постоянного места жительства — жил в лесном массиве в шалаше и занимался сбором лома металла.
В момент убийства 18 октября он был пьян. Ножом нанес смертельный удар в живот одной из девушек, дважды ударил в грудь и живот ее подругу. Затем скрылся.
Преступника поймали через неделю.
Вину он признал, а мотив объяснил «внезапно возникшим неприязненным отношением» к девушкам и желанием их убить.
Суд приговорил убийцу к 17 годам строгого режима.
Ранее в Барнауле пассажир такси перерезал горло водителю.