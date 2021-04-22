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Происшествия

В громком деле о резне в Бийске поставили точку

Вечером 18 октября 2020 года в Бийске произошло дерзкое убийство — мужчина напал на двух 22-летних девушек. Одна скончалась на месте от удара ножом в живот, другую госпитализировали с ранениями. Суд огласил виновнику приговор, сообщили 22 апреля в СУ СКР по Алтайскому краю.

Подозреваемый в убийстве девушки дает показания в Бийске.
Подозреваемый в убийстве девушки дает показания в Бийске.
altai-krai.sledcom.ru.

32-летнего мужчину признали виновным по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек из хулиганских побуждений).

Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Он не имеет постоянного места жительства — жил в лесном массиве в шалаше и занимался сбором лома металла.

В момент убийства 18 октября он был пьян. Ножом нанес смертельный удар в живот одной из девушек, дважды ударил в грудь и живот ее подругу. Затем скрылся.

Преступника поймали через неделю.

Вину он признал, а мотив объяснил «внезапно возникшим неприязненным отношением» к девушкам и желанием их убить.

Суд приговорил убийцу к 17 годам строгого режима.


Ранее в Барнауле пассажир такси перерезал горло водителю.

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