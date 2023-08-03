3 августа
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Происшествия

В детском лагере сверстники избили мальчика и он ослеп

Мальчика избили до слепоты его ровесники в лагере "Гренада" в Невинномысске.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Инцидент произошел ночью 2 августа, рассказала сестра пострадавшего в «Подслушано Невинномысск».

На ее брата после отбоя напали несколько детей. Они стали его бить мокрым полотенцем, связанным в узел. Удары приходились потерпевшему в глаза, указывает Газета.Ru.

Сейчас мальчик находится в клинике микрохирургии глаза в Ставрополе.

Жители Невинномысска обратились к местным властям с просьбой прокомментировать произошедшее, пишет "Блокнот".

Ранее силовики в разгар смены прикрыли нелегальный детский лагерь в Алтайском крае.

Оказалось, что лагерь работает без лицензии. В это время там отдыхали дети с родителями. Их попросили уехать домой.

Некоторые родители возмутились тому, что пришли силовики. Они обратились в прокуратуру из-за сорванного отдыха и потребовали деньги назад.

В прокуратуре региона сообщили, что детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Он не соответствовал требованиям по безопасному размещению детей.

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