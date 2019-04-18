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Происшествия

В девяти районах на Алтае устраняют перебои со светом из-за непогоды

Шквалистый ветер 18 апреля стал причиной локальных отключений электричества в девяти районах Алтайского края. Аварийные бригады стараются максимально оперативно устранять нарушения. Энергетики перешли в особый режим работы, сообщили в пресс-службе «МРСК Сибири».

ЛЭП.
ЛЭП.
Настасья Коваленко

По данным «Алтайэнерго», над ликвидацией последствий непогоды на территории края работают 26 бригад, в составе 75 человек. В основном восстановительные работы идут в зоне обслуживания Белокурихинских, Восточных и Северо-Восточных электрических сетей.

Всего в «боевой» готовности находятся 267 бригад, 1274 человека.

Без света и воды 18 апреля уже остались несколько сотен домов частного сектора в Барнауле. Сильные порывы ветра «сдувают» остановки и светофоры.

По данным Гидрометцентра Алтайского края, усиление ветра может достичь 27 м/с.

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