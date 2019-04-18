В девяти районах на Алтае устраняют перебои со светом из-за непогоды

По данным «Алтайэнерго», над ликвидацией последствий непогоды на территории края работают 26 бригад, в составе 75 человек. В основном восстановительные работы идут в зоне обслуживания Белокурихинских, Восточных и Северо-Восточных электрических сетей.
Всего в «боевой» готовности находятся 267 бригад, 1274 человека.
Без света и воды 18 апреля уже остались несколько сотен домов частного сектора в Барнауле. Сильные порывы ветра «сдувают» остановки и светофоры.
По данным Гидрометцентра Алтайского края, усиление ветра может достичь 27 м/с.