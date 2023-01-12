В ДТП с автобусом и грузовиком пострадали девять человек

Столкновение рейсового автобуса и двух грузовиков произошло в Михайловском районе (Волгоградская область) на 762 км ФАД Р-22 «Каспий». О ЧП стало известно 12 января в 02:30, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП с рейсовым автобусом произошло в Михайловском районе (Волгоградская область)

По предварительной информации, 30-летний водитель за рулем грузового автомобиля Iveco. Он двигался из Волгограда в сторону Москвы, столкнулся с грузовой машиной Volvo, припаркованной на обочине.

После удара Iveco выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным пассажирским рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Москва-Махачкала».

В результате аварии девять человек доставили в больницу с травмами. Пострадавшие — водители транспортных средств и шесть пассажиры автобуса. Среди них четырехлетняя девочка.

На месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.

По указанию начальника Главка к месту аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции.

Ранее в страшном ДТП на федеральной трассе погибли четыре человека.