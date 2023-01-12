В ДТП с автобусом и грузовиком пострадали девять человек

По предварительной информации, 30-летний водитель за рулем грузового автомобиля Iveco. Он двигался из Волгограда в сторону Москвы, столкнулся с грузовой машиной Volvo, припаркованной на обочине.
После удара Iveco выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным пассажирским рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Москва-Махачкала».
В результате аварии девять человек доставили в больницу с травмами. Пострадавшие — водители транспортных средств и шесть пассажиры автобуса. Среди них четырехлетняя девочка.
На месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.
По указанию начальника Главка к месту аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции.
Ранее в страшном ДТП на федеральной трассе погибли четыре человека.
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