12 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком пострадали девять человек

Столкновение рейсового автобуса и двух грузовиков произошло в Михайловском районе (Волгоградская область) на 762 км ФАД Р-22 «Каспий». О ЧП стало известно 12 января в 02:30, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП с рейсовым автобусом произошло в Михайловском районе (Волгоградская область)
ДТП с рейсовым автобусом произошло в Михайловском районе (Волгоградская область)
Пресс -служба ГУ МВД России по Волгоградской области

По предварительной информации, 30-летний водитель за рулем грузового автомобиля Iveco. Он двигался из Волгограда в сторону Москвы, столкнулся с грузовой машиной Volvo, припаркованной на обочине.

После удара Iveco выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным пассажирским рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Москва-Махачкала».

В результате аварии девять человек доставили в больницу с травмами. Пострадавшие — водители транспортных средств и шесть пассажиры автобуса. Среди них четырехлетняя девочка.

На месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.

По указанию начальника Главка к месту аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции.

Ранее в страшном ДТП на федеральной трассе погибли четыре человека.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость