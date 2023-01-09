В страшном ДТП на федеральной трассе погибло четыре человека в Иркутской области

ДТП произошло 9 января утром около 10:00 (05:00 мск). КамАЗ и легковушка Mazda Capella столкнулись на 264 км федеральной автодороги «Вилюй».
В грузовике находились водитель и 11 пассажиров. Они не пострадали. Однако погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.
Проводят проверку по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).
Ранее автобус, выполнявший рейс «Караганда-Новосибирск» перевернулся в 10 км от села Панкрушиха утром 9 января в 5:00.
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