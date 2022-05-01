В горах Сочи погиб гендиректор курорта «Красная Поляна»

В Сочи трагически погиб генеральный директор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский. Ему было 37 лет.

Сообщается, что Круковский погиб в результате падения со скалы на тропе к Ачипсинской крепости.

«Трагически погиб генеральный директор курорта „Красная Поляна“ Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них. Трагедия произошла на тропе к Ачипсинской крепости, в результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью», — сказал источник ТАСС.

Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО «Красная поляна» работал с 2015 года, входил в совет директоров компании.

Глава Минприроды России Александр Козлов выразил соболезнования семье и друзьям.

«"Он сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем кто-либо. Превратил „Красную Поляну“ в курорт мирового уровня», — отметил он.

Круковский родился в Москве, окончил с отличием Московский институт экономики политики и права, Лондонскую бизнес-школу, являлся кандидатом экономических наук. Считался одним из лучших топ-менеджеров России.