15 марта
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Происшествия

В Хакасии мужчина расправился с недругом в центре города

Тувинец из Хакасии забил приятеля топором в центре Абакана, сообщает «112».

Силуэт. Нож. Убийца
Силуэт. Нож. Убийца
СС0

Раздетый мужчина решил устроить разборку на ул. Некрасова. Он напал на своего 40-летнего приятеля с топором.

Мужчина метался, чтобы избежать нападения. Очевидцы вызвали полицию, но пока правоохранители ехали, произошло избиение. Нападавшего задержали.

Сотрудники полиции выяснили, что преступник находился в состоянии измененного сознания, но что именно на это повлияло пока неизвестно.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. У него ушиб и гематома мозга, трещина теменной кости и подозрение на перелом основания черепа.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае постоялец дома инвалидов и престарелых убил друга.

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