В Камбодже погибли не менее 10 человек в горящем отеле

Не менее 10 человек погибли при пожаре в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в Камбодже. Об этом сообщает ТАСС .

Трагедия произошла в в камбоджийском городе Пойпет на границе с Таиландом. По предварительной информации, на первом этаже отеля, где расположено казино, взорвался бак с топливом. Огонь быстро распространился на жилые помещения.

По данным местных СМИ, в пожаре погибли 10 человек. Еще 30 пострадали — получили ожоги, отравились продуктами горения или получили травмы. Некоторые люди, чтобы спастись, выпрыгивали с верхних этажей.

На кадрах видно увидеть, что здание выгорело почти полностью.

Ранее сильный пожар начался на газопроводе в Чувашии.