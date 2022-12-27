Крупный пожар произошел на складе в Новосибирске

Склад площадью около 1,8 кв.м. загорелся на ул. 2-ая Станционная в Новосибирске 26 декабря, пишет «КП-Новосибирск».

Пожар на складе в Новосибирске ликвидировали

Как сообщают в ГУ МЧС по региону, крупный пожар ликвидировали более 70 человек и 20 единиц техники, а также пожарный поезд.

Когда пожарные прибыли на место, 2-х этажное строение было полностью охвачено огнем. Произошло обрушение конструкций и существует угроза соседним зданиям.

Также была отмечена высокая температура и большая площадь горения.

По информации МЧС, в пожаре никто не пострадал, и его удалось ликвидировать 27 декабря в 01:16. На месте продолжают работать спасатели. Улицу для тушения огня на складе пришлось перекрыть.

Ранее стало известно, что на Алтае во время пожара погибло 46 голов крупного рогатого скота.