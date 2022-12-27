27 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Крупный пожар произошел на складе в Новосибирске

Склад площадью около 1,8 кв.м. загорелся на ул. 2-ая Станционная в Новосибирске 26 декабря, пишет «КП-Новосибирск».

Пожар на складе в Новосибирске ликвидировали
Пожар на складе в Новосибирске ликвидировали
Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Как сообщают в ГУ МЧС по региону, крупный пожар ликвидировали более 70 человек и 20 единиц техники, а также пожарный поезд.

Когда пожарные прибыли на место, 2-х этажное строение было полностью охвачено огнем. Произошло обрушение конструкций и существует угроза соседним зданиям.

Также была отмечена высокая температура и большая площадь горения.

По информации МЧС, в пожаре никто не пострадал, и его удалось ликвидировать 27 декабря в 01:16. На месте продолжают работать спасатели. Улицу для тушения огня на складе пришлось перекрыть.

Ранее стало известно, что на Алтае во время пожара погибло 46 голов крупного рогатого скота.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость