В Каменской межрайонной больнице объяснили, почему их инфекционное отделение выглядит плачевно

Руководство Каменской межрайонной больницы в Алтайском крае сообщило, что капремонт в инфекционном отделении на данный момент сделать невозможно без приостановки лечебного процесса, передает пресс-служба учреждения.

Напомним, ранее пациентка пожаловалась на Каменское инфекционное отделение, которое выглядит «нездорово».

Как объяснили в учреждении, в Каменском районе запланировали строительство новой поликлиники, которая объединит три амбулаторных подразделения.

После этого рассмотрят вопрос о капремонте в инфекционном отделении. Сейчас его сделать невозможно, потому что из-за этого остановится лечебный процесс.

Однако в больнице подчеркнули, что все санитарно-эпидемиологические нормы в отделении соблюдены. Есть бактерицидные лампы в бокса, рециркуляторы, отдельные санузлы. Пациенты с различными инфекциями не пересекаются.

Ранее рыбой с белыми червяками «всласть» накормили пациенток в больнице.