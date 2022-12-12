В Каменской межрайонной больнице объяснили, почему их инфекционное отделение выглядит плачевно

Напомним, ранее пациентка пожаловалась на Каменское инфекционное отделение, которое выглядит «нездорово».
Как объяснили в учреждении, в Каменском районе запланировали строительство новой поликлиники, которая объединит три амбулаторных подразделения.
После этого рассмотрят вопрос о капремонте в инфекционном отделении. Сейчас его сделать невозможно, потому что из-за этого остановится лечебный процесс.
Однако в больнице подчеркнули, что все санитарно-эпидемиологические нормы в отделении соблюдены. Есть бактерицидные лампы в бокса, рециркуляторы, отдельные санузлы. Пациенты с различными инфекциями не пересекаются.
Ранее рыбой с белыми червяками «всласть» накормили пациенток в больнице.
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