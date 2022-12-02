2 декабря
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Происшествия

В корпоративном справочнике «Билайна» произошла утечка данных

Сотовый оператор «Билайн» подтвердил информацию об утечке данных из корпоративного справочника.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

К нему имеют доступ сотрудники оператора. По этому факту проводят проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

Однако в «Билайне» заявили — данные клиентов компании в безопасности.

Сообщения об инциденте появились в телеграм-канале «Утечки информации». Авторы публикации утверждали, что в сеть попали четыре файла, доступ к ним был получен через LDAP-протокол, указывает bfm.ru. В документах содержались данные из четырех «регионов» — Московского, Центрального, Южного и Уральского.

Ранее сотрудник салона сотовой связи сливал персональные данные абонентов.

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