В корпоративном справочнике «Билайна» произошла утечка данных

К нему имеют доступ сотрудники оператора. По этому факту проводят проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.
Однако в «Билайне» заявили — данные клиентов компании в безопасности.
Сообщения об инциденте появились в телеграм-канале «Утечки информации». Авторы публикации утверждали, что в сеть попали четыре файла, доступ к ним был получен через LDAP-протокол, указывает bfm.ru. В документах содержались данные из четырех «регионов» — Московского, Центрального, Южного и Уральского.
Ранее сотрудник салона сотовой связи сливал персональные данные абонентов.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь