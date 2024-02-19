В луже крови родители нашли школьницу, которая считала себя толстой

Родители проснулись от тихого плача и стонов. Они забежали в комнату к дочери и увидели ее на полу в крови, пишет "МК".

Девочку госпитализировали. После выписки с ней начнет работать психолог.

Что произошло

Оказалось, что восьмиклассница решила поранить себя, чтобы не видеть на своем теле "жировые отложения". Между тем девочка довольно стройная. Но больше года пыталась безуспешно избавиться от лишних килограммов, которые ей были в тягость.

Родители в шутку называли ее щепкой. Безуспешно пытались девочку уговорить питаться в школьной столовой. Подросток сидела на диетах.

Но нужного ей результата не достигла и замкнулась в себе.

Ранее барнаульские девушки рассказали, как живут с расстройством пищевого поведения. Страдают расстройствами питания чаще женщины, чем мужчины. Среди них много селебрити: Деми Мур, Анджелина Джоли. Непринятие собственного тела, заедание проблем, недоедание, вызов рвоты, игнорирование чувства голода нарочно, стресс и ожидание одобрения со стороны – серьезная проблема современной гигиены питания и среди обычных людей.

Те, кто нелестно высказывается о теле другого человека, не всегда знают, например, о заболеваниях жертвы.

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