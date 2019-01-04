В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию

Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна. Спасатели продолжат искать под завалами домашних животных.

«Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена», — сказал Александр Чуприян.

По его словам, работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию.

В ближайшее время спасатели продолжат искать под завалами домашних животных. Чуприян рассказал, что недавно спасатели достали живую кошку, а уже после завершения работ — собаку.

Чуприян отметил, что спасатели провели уникальную по сложности операцию, так как кирпичная стена могла обрушиться в любой момент. Ее колебания до трех сантиметров уходили влево и вправо, но она выстояла.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Погибло 39 человек, шестеро пострадавших находятся в больнице.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

Что будет дальше?

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сообщил, что жилой дом в Магнитогорске планируют разделить на два отдельных здания. Он уточнил, что разрушенный седьмой подъезд располагался над аркой, пишет РИА Новости.

После взрыва газа специалисты провели техническое обследование здания. Они заключили, что подъезды с 1 по 5 и с 9 по 12 безопасны для проживания.

Сейчас жители 5, 6 и 8 подъездов периодически получают доступ в свои квартиры, чтобы забрать вещи, документы и домашних питомцев.

Губернатор Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство региона. Члены семей граждан, погибших при обрушении, получат 1 млн рублей, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью — по 400 тысяч рублей, получившие легкий вред здоровью — по 200 тысяч рублей.

В связи с утратой имущества первой необходимости, 500 тысяч рублей выделят на каждую семью, проживавшую в трехкомнатной квартире, 400 тысяч рублей — на семью, проживавшую в двухкомнатной квартире, 300 тысяч рублей — на семью, проживавшую однокомнатной квартире.