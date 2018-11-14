В Малых Кабанах единоросс подстрелил соседа из-за пыли

В Татарстане местный политсовет «Единой России» приостановил членство Динара Хадиуллина. Единороссу не понравилось, что автомобили поднимают пыль рядом с его домом и в ходе конфликта подстрелил своего соседа. Возбуждено уголовное дело.

Поводом для возбуждения дела стали события в поселке Малые Кабаны. По данным портала Рrokazan.ru, в октябре этого года местные жители собрались на встречу с Динаром Хадиуллиным, который заблокировал часть общей дороги, заявив, что машины поднимают пыль рядом с его домом.

В ходе обсуждения раздались выстрелы. Сообщается, что их произвели Хадиуллин и его друг. Одна пуля попала в соседа единоросса, которого с ранением отвезли в больницу.

«Членство в случае возбуждения уголовного дела приостанавливается в соответствии с уставом партии „Единая Россия“. Решение будет действовать до тех пор, пока с Хадиуллина не снимут обвинения. Если суд признает его виновным, членство в партии будет аннулировано», — поясняют в «Единой России», пишет znak.com.

В сообщении регионального отделения «ЕР» говорится, что Динар Хадиуллин обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия (часть 2 ст. 115 УК РФ).