В массовой драке со стрельбой пострадал тренер ММА

Пострадавшим оказался 27-летний тренер по ММА Руслан Булгучев.
В правоохранительные органы о произошедшем заявила жительница Ленобласти. Она рассказала, что услышала на улице странный шум и увидела драку.
Участниками «побоища» стали примерно 30 человек.
При этом один из мужчин в какой-то момент начал стрелять в воздух и в людей поблизости, он попал в Булгучева, пишет Газета.Ru. Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшего рваные раны в области груди и бедра.
По факту инцидента завели уголовное дело о хулиганстве. Подробности выясняют.
Ранее смертельная массовая драка произошла в центре Барнаула.