8 августа
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Происшествия

В массовой драке со стрельбой пострадал тренер ММА

Одного человека доставили в больницу после массовой драки со стрельбой в Мурино (Ленинградская область), сообщает РЕН ТВ.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Пострадавшим оказался 27-летний тренер по ММА Руслан Булгучев.

В правоохранительные органы о произошедшем заявила жительница Ленобласти. Она рассказала, что услышала на улице странный шум и увидела драку.

Участниками «побоища» стали примерно 30 человек.

При этом один из мужчин в какой-то момент начал стрелять в воздух и в людей поблизости, он попал в Булгучева, пишет Газета.Ru. Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшего рваные раны в области груди и бедра.

По факту инцидента завели уголовное дело о хулиганстве. Подробности выясняют.

Ранее смертельная массовая драка произошла в центре Барнаула.

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