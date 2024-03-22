22 марта
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Происшествия

В МЧС Алтайского края дали рекомендации при угрозе подтопления жилых домов

Оказавшихся в сложной ситуации жителей просят не волноваться и сохранять спокойствие, сообщили в ведомстве.

Вода. Поток воды.
Вода. Поток воды.
СС0

Так, если в паводковый сезон дом попадает в зону подтопления, нужно:

  • следить за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации;
  • принимать к сведению и выполнять все требования местных властей;
  • при угрозе подтопления ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или на чердак;
  • закрыть окна и двери или даже забить их досками;
  • животных выпустить из помещений, а собак отвязать;
  • из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;
  • подготовиться к эвакуации.

Ранее экстренные службы готовились к весеннему половодью в Алтайском крае.

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