В МЧС Алтайского края дали рекомендации при угрозе подтопления жилых домов

Так, если в паводковый сезон дом попадает в зону подтопления, нужно:
- следить за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации;
- принимать к сведению и выполнять все требования местных властей;
- при угрозе подтопления ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или на чердак;
- закрыть окна и двери или даже забить их досками;
- животных выпустить из помещений, а собак отвязать;
- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;
- подготовиться к эвакуации.
Ранее экстренные службы готовились к весеннему половодью в Алтайском крае.
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