В московской больнице нашли тела людей, умерших больше 10 лет назад

Предположительно, эти люди умерли больше 10 лет назад. Следственные органы проводят проверку инцидента.
Тела пациентов хранили в онкоцентре в Москве для продажи, пишет business-gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным источника, сотрудники центра надеялись получить за них деньги, передав в музей или специализированную лабораторию.
РИА Новости сообщает, что в Национальном медицинском центре онкологии имени Блохина, расположенном на Каширском шоссе, опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что тела обнаружили в онкоцентре.