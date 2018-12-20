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Происшествия
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В московской больнице нашли тела людей, умерших больше 10 лет назад

17 декабря во время инвентаризации сотрудники одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, нашли в холодильной камере три деревянных ящика. В них находились четыре мумифицированных тела и фрагмент человеческой ноги, сообщает СУ СКР по Москве.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

Предположительно, эти люди умерли больше 10 лет назад. Следственные органы проводят проверку инцидента.

Тела пациентов хранили в онкоцентре в Москве для продажи, пишет business-gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным источника, сотрудники центра надеялись получить за них деньги, передав в музей или специализированную лабораторию.

РИА Новости сообщает, что в Национальном медицинском центре онкологии имени Блохина, расположенном на Каширском шоссе, опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что тела обнаружили в онкоцентре.

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