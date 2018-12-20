В московской больнице нашли тела людей, умерших больше 10 лет назад

17 декабря во время инвентаризации сотрудники одной из московских больниц, расположенной по Каширскому шоссе, нашли в холодильной камере три деревянных ящика. В них находились четыре мумифицированных тела и фрагмент человеческой ноги, сообщает СУ СКР по Москве.