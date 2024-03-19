19 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Москве восьмиклассница избила девочку из-за очереди в больнице

Сначала два подростка поругались в очереди в детской поликлинике. Одна из девочек отомстила позже, сообщает SHOT.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

Мать пострадавшей оказалась адвокатом и заявила в полицию.

Ее дочь с классом проходила диспансеризацию в детской поликлинике, где попросилась пройти к врачу без очереди, боялась опоздать на тренировку.

Это не устроило девочек из ее параллели и одна из них даже набросилась на пострадавшую в коридоре больницы. Продолжить месть нападавшая решила уже в школьном туалете, где избила пострадавшую. В травматологии у девочки обнаружили сотрясение и травму головы.

Мать потерпевшей рассказала, что нападавшая давно издевается над ее дочерью из-за внешности. Известно, что агрессивная восьмиклассница ранее приносила лезвие в школу и угрожала другим девочкам, у нее уже были приводы в полицию.

В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что студентка из Москвы напала на свою однокурсницу с огромной кувалдой.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость