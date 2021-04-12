13 апреля
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Происшествия

В Новоалтайске разгорелся серьезный пожар, огнем охвачены два дома (обновлено)

В Новоалтайске в доме на улице Фурманова произошел серьезный пожар. Как сообщили altapress.ru очевидцы, огонь быстро перекинулся на соседнее здание.

Серьезный пожар в Новоалтайске, 12 апреля
Серьезный пожар в Новоалтайске, 12 апреля
Инцидент Барнаул

На место прибыли 8 машин пожарных. Сейчас огонь потушен. Пострадавших нет.

По словам свидетелей происшествия, перед пожаром был слышен громкий взрыв. Возможно, это был баллон с газом.

После взрыва дом вспыхнул «как свечка». Отмечается, что загоревшееся здание построили совсем недавно.

Ранее в селе Зайцево Тальменского района пожар унес жизни двух человек. Сообщение о возгорании поступило в МЧС слишком поздно, огонь уничтожил деревянное строение.

Обновлено 23:43

По сообщению регионального МЧС, время сообщения о пожаре в Новоалтайске на улице Фурманова поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 20 часов 37 минут.

На момент прибытия пожарных подразделений горели два частных жилых дома, расположенные по соседству. Общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Спустя 2 часа открытое горение удалось полностью ликвидировать. Причина случившегося устанавливается.

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