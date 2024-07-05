В Новосибирске мальчику на площадке выстрелили в глаз

Как сообщили в социальных сетях, подросток играл в футбол со своими сверстниками, к ним подошла группа старших подростков. Они попросили присоединиться к игре, но младшие ребята отказали, посчитав их физически более сильными соперниками.



Этот отказ не устроил старших подростков. Спустя некоторое время один из них вернулся и выстрелил мальчику в лицо. По словам очевидцев, стреляли из пневматического пистолета. Пулька попала в нижнее веко, в опасной близости от глаза. Мальчик, покрытый кровью, упал на землю, а нападавший скрылся с места происшествия.



Врачи извлекли пульку из-под кожи мальчика. Родители обратились в полицию с заявлением.

Ранее сообщалось, в Новосибирске толпа подростков напала на 11-летнюю школьницу.

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