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Происшествия

В Новосибирске на капоте машины с алтайскими номерам прокатили голого мужчину. Он был без трусов, но в ботинках

В Новосибирске водители стали свидетелями странного происшествия — по дороге ехала «Волга» с алтайскими номерами, а на капоте восседал абсолютно голый (не считая ботинок) мужчина.

Голого мужчину прокатили по Новосибирску на автомобиле, зарегистрированном в Алтайском крае
Голого мужчину прокатили по Новосибирску на автомобиле, зарегистрированном в Алтайском крае
Скрин с видео

Его, высунувшись из окна, снимал другой молодой человек — правда, уже в одежде.

«Волгу» с необычными пассажирами сняли очевидцы, передает НГС.

«Он без трусов, народ! Он еще как-то ноги расквасил так», — комментировали они за кадром.

В ГИБДД СМИ уточнили, что водитель нарушил правила перевозки пассажиров.

«Запрещено перевозить людей вне кабины легкового автомобиля. Этот пункт нарушается водителями хоть и нечасто, но достаточно регулярно. Любители экстрима пытаются перевозить пассажиров и в багажнике, и на крыше автомобиля и на капоте. В данном случае водитель нарушил пункт 22.8 ПДД РФ. За административное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. По данному факту проводится административное расследование», — рассказала инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.

По данным из открытых источников, автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» зарегистрирован на 59-летнего мужчину в Алтайском крае.

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