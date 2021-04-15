В Новосибирске при странных обстоятельствах погиб студент авиационного колледжа

Известно, что в последнее время молодой человек выходит на связь с семьей только в мессенджерах, но с 9 апреля он перестал появляться в соцсетях.

Отец студента подтвердил НГС смерть сына, но заявил, что сам «ничего толком не знает» о произошедшем. «Илья был прекрасным сыном, который любил жизнь, имел далекие планы… Пока ничего не готов сказать. Мой сын был простым, нормальным парнем», — рассказал отец погибшего.

Как удалось выяснить «КП-Новосибирск», подросток был на вечеринке у друзей, после чего перестал выходить на связь. Обнаружили его уже в морге. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неустановленным веществом. Точная причина будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

16 февраля в Новосибирске рядом с техническим университетом был убит 26-летний мужчина. На него напали с ножом.

Ранее СК возбудил уголовное дело после смерти 12-летней школьницы в Рубцовске. Тело ребенка 8 апреля было найдено в квартире.