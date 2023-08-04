В Новосибирске тело мужчины нашли в озере

Утром 3 августа водолазы спустились в озеро в поисках пропавшего на воде мужчины.
Труп нашли и передали сотрудникам полиции. Вся работа заняла почти три часа.
Ранее говорилось о том, что за неделю в Новосибирске утонуло 7 человек
В Кировском районе Новосибирска нашли тело 39-летнего мужчины в озере Грез.
Утром 3 августа водолазы спустились в озеро в поисках пропавшего на воде мужчины.
Труп нашли и передали сотрудникам полиции. Вся работа заняла почти три часа.
Ранее говорилось о том, что за неделю в Новосибирске утонуло 7 человек
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter