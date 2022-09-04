4 сентября
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Происшествия

В Новосибирске задержали мужчину, который «расслаблялся» без штанов, глядя на детей

В одном из спальных районов Новосибирска женщина заметила мужчину, который, задрав футболку, совершал действия сексуального характера из окна дома, глядя на детскую площадку.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Женщина засняла мужчину на камеру мобильного телефона и попросила вызвать полицию. Правоохранительные органы задержали мужчину и отвезли его в отделение.

Затем выяснилось, что подозрительный мужчина ранее приставал к детям в соседнем жилом комплексе.

«Хочется предупредить родителей, так как скоро будет рано темнеть и дети будут одни возвращаться со школ и с секций. А этот человек навряд ли будет наказан или депортирован, так как по словам сотрудника полиции, привлечь его по нашему законодательству очень сложно», — приводит слова женщины в группе АСТ-54.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Бийске разыскивали мужчину, которого подозревали в насильственных действиях сексуального характера над ребенком.

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