В новосибирском детсаду рассказали, что ждет воспитательницу, которую обвинили в избиении малышей

В детском саду Новосибирска прокомментировали инцидент с воспитательницей, которую обвинили в жестком обращении с детьми. Об этом сообщает "КП - Новосибирск".

Ранее стало известно, что воспитательница бьет детей по рукам и угрожает им. После этого малыши стали бояться идти в садик.

Родители, чьи дети посещали этот детский сад, рассказали, что подобное происходит там не впервые.

Детей били по лбу, обзывали и даже ударяли головой об угол кафеля. Дело кончилось судом, однако после этого воспитательницу приняли обратно.

В самом образовательном центре заявили, что никаких повреждений или же синяков на детях нет. На текущей недели они примут решение. Также отмечается, что воспитатели будут другие.

Ранее стало известно, какой будет максимальная плата за детский сад на Алтае в 2023 году.