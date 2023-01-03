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Жизнь

Максимальная плата за детский сад выросла на 35% с 1 января 2023 года

Правительство Алтайского края увеличило максимальный размер родительской платы за детский сад для муниципалитетов на 35%. Изменения вступили в силу с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый детский сад в Индустриальном районе.
Новый детский сад в Индустриальном районе.
Администрация города Барнаула.

Максимальный размер родительской платы за детский сад составит 2,7 тыс. рублей. Ранее он составлял 2 тыс. рублей и был самым маленьким, по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа.

При этом каждый муниципалитет будет самостоятельно рассчитывать, сколько должны платить родители, в зависимости от условий содержания ребенка в учреждении. Так в сельских районах и округах родители будут платить ниже максимального уровня.

Вместе с тем увеличат компенсационные выплаты пропорционально росту оплаты. На первого ребенка они вырастут на 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%.

Подробнее о повышении максимального размера платы за детский сад — в материале altapress.ru.

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