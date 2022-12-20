20 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В новосибирском лесу нашли насмерть замерзшего мужчину

Прохожие в лесу в районе лыжной базы «Метелица» 16 декабря обнаружили тело 38-летнего мужчины, пишет портал «Свидетель Бердск».

Зима. Лес.
Зима. Лес.
СС0

На место были вызваны медики и сотрудники полиции. Для транспортировки тела выехал местный поисково-спасательный отряд МЧС.

По словам начальника поисково-спасательного подразделения Бердского ПСО Олега Колобова, сообщение о человеке, который заблудился в лесу, поступило накануне в 12 часов ночи. Позвонила мать погибшего.

Она сообщила, что ее сын пошел в лес и не может найти дорогу обратно. Точное место нахождения мужчины она не смогла уточнить и указала приблизительное — в районе ул. Красный Сокол. Также она назвала номер телефона для связи с сыном.

«Спасатели несколько раз набирали номер мобильного, но к этому времени он, видимо, уже разрядился и был недоступен. Поскольку точных данных не было, спасатели не смогли выехать на поиск человека», — рассказывает Колобов.

Спасатели на следующий день выехали в лесной массив за лыжную базу для транспортировки тела мужчины в более доступное место, и передали его сотрудникам полиции.

По какой причине погибший оказался в позднее время в холодном лесу — неизвестно.

Ранее газовики обнаружили в квартире мумию женщины, которая пропала несколько лет назад.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость