В новосибирском лесу нашли насмерть замерзшего мужчину

На место были вызваны медики и сотрудники полиции. Для транспортировки тела выехал местный поисково-спасательный отряд МЧС.

По словам начальника поисково-спасательного подразделения Бердского ПСО Олега Колобова, сообщение о человеке, который заблудился в лесу, поступило накануне в 12 часов ночи. Позвонила мать погибшего.

Она сообщила, что ее сын пошел в лес и не может найти дорогу обратно. Точное место нахождения мужчины она не смогла уточнить и указала приблизительное — в районе ул. Красный Сокол. Также она назвала номер телефона для связи с сыном.

«Спасатели несколько раз набирали номер мобильного, но к этому времени он, видимо, уже разрядился и был недоступен. Поскольку точных данных не было, спасатели не смогли выехать на поиск человека», — рассказывает Колобов.

Спасатели на следующий день выехали в лесной массив за лыжную базу для транспортировки тела мужчины в более доступное место, и передали его сотрудникам полиции.

По какой причине погибший оказался в позднее время в холодном лесу — неизвестно.

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