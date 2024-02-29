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Происшествия

В Перми полицейский "уладил" конфликт с помощью лома

Полицейский из Перми 23 февраля подрался с мужчиной. Он нанес один удар ломом и оппонент погиб.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Сержант полиции находился на больничном, но это не помешало ему отметить День защитника Отечества, в нетрезвом состоянии он подрался с мужчиной, сообщает Baza.

Молодой сержант сцепился с 45-летним пермяком и, когда понял, что драки не избежать, ударил его ломом по голове.

Пострадавшего госпитализировали с ушибом и отеком головного мозга, он впал в кому, а после умер в тот же день.

В настоящее время сержант задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа.

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