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Происшествия

В Петергофе подросток подорвал себя на найденной петарде

Подросток из Санкт-Петербурга оказался в больнице после прогулки в парке, сообщает 78.ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

ЧП случилось в Петергофе, на территории «Знаменки». 13-летний мальчик отправился на прогулку и нашел петарду, после чего взорвал ее, указывает Газета.Ru.

В результате получил осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и боковой поверхности туловища.

Находится в тяжелом состоянии.

Ранее сигнальная ракета взорвалась в кармане старшеклассника во время урока.

ЧП случилось в сельской школе Башкирии. Устройство сдетонировало во время урока ОБЖ.

Мальчик не пострадал, лишь лишился части школьной формы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Известно, что ракетница осталась после празднования Нового года. И он решил показать ее одноклассникам.

Также из-за взрыва петарды мальчик лишился пальцев. Инцидент произошел в Нальчике.

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