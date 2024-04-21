В Петергофе подросток подорвал себя на найденной петарде

ЧП случилось в Петергофе, на территории «Знаменки». 13-летний мальчик отправился на прогулку и нашел петарду, после чего взорвал ее, указывает Газета.Ru.
В результате получил осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и боковой поверхности туловища.
Находится в тяжелом состоянии.
Ранее сигнальная ракета взорвалась в кармане старшеклассника во время урока.
ЧП случилось в сельской школе Башкирии. Устройство сдетонировало во время урока ОБЖ.
Мальчик не пострадал, лишь лишился части школьной формы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
Известно, что ракетница осталась после празднования Нового года. И он решил показать ее одноклассникам.
Также из-за взрыва петарды мальчик лишился пальцев. Инцидент произошел в Нальчике.
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