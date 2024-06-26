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Происшествия

В Питере задержали мужчину, домогавшегося до школьницы

Мужчина вышел в час-пик и трогал девочку в интимных местах, сообщает Mash на Мойке.

Мужчина пристроился к 16-летней девочке и попытался незаметно потрогать ее бедра, притворившись, что его толкают. Та заметила странное внимание и, перепугавшись, ушла вглубь вагона, а подозреваемый попутчик вышел на «Проспекте Большевиков» и «потерялся» в потоке людей.

На следующий день его задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Преступником оказался 31-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса оперативники осмотрели телефон мужчины и нашли там множество порнографических роликов странного содержания. Сейчас его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Ранее сообщалось, что женщину, которая поцеловала 11-летнего школьника, задержали.

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