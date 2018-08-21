В Подмосковье умер пятилетний мальчик, которого мама оставила в запертой машине

20 августа в подмосковном Ступино умер пятилетний мальчик. Мать оставила его одного в автомобиле с закрытыми окнами — она ушла на собеседование на завод стеклопластиков, сообщает Telegram-канал 112 .

Женщина говорит, что отлучилась на несколько минут, и за это время из-за нехватки воздуха мальчику стало плохо — у него началась рвота. Ребенок захлебнулся рвотными массами. Женщина госпитализирована с нервным срывом.

Однако источники ТАСС в правоохранительных органах уверены, что ребенок пробыл в запертой машине Kia около трех часов.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Данная часть статьи предусматривает назначение исправительных работ сроком до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, пишет znak.com.