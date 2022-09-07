7 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Подмосковье выгул собаки закончился убийством женщины

Возле деревни Троица россиянин застрелил женщину за выгул собаки без намордника, пишет РИА Новости.

Собака. Лапы.
Собака. Лапы.
СС0

По информации следствия, вечером 5 сентября возле деревни Троица обнаружили тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в голову.

Как выяснилось позже, Татьяна и ее муж Юрий выгуливали собаку. К паре подошел неизвестный и сделал замечание по поводу отсутствия намордника у животного.

Татьяна вступила в словесный конфликт, в результате которого незнакомец выстрелил ей в голову.

Московские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений «убийство» и «незаконный оборот оружия», сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Расследование контролирует СК.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость