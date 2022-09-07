В Подмосковье выгул собаки закончился убийством женщины

По информации следствия, вечером 5 сентября возле деревни Троица обнаружили тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в голову.
Как выяснилось позже, Татьяна и ее муж Юрий выгуливали собаку. К паре подошел неизвестный и сделал замечание по поводу отсутствия намордника у животного.
Татьяна вступила в словесный конфликт, в результате которого незнакомец выстрелил ей в голову.
Московские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений «убийство» и «незаконный оборот оружия», сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Расследование контролирует СК.