В Подмосковье выгул собаки закончился убийством женщины

Возле деревни Троица россиянин застрелил женщину за выгул собаки без намордника, пишет РИА Новости.

По информации следствия, вечером 5 сентября возле деревни Троица обнаружили тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в голову.

Как выяснилось позже, Татьяна и ее муж Юрий выгуливали собаку. К паре подошел неизвестный и сделал замечание по поводу отсутствия намордника у животного.

Татьяна вступила в словесный конфликт, в результате которого незнакомец выстрелил ей в голову.

Московские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений «убийство» и «незаконный оборот оружия», сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Расследование контролирует СК.