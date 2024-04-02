В пригороде Барнаула началось наводнение

В одном из коттеджных поселков недалеко от Барнаула началось наводнение, сообщает «Вести Алтай».

Из берегов вышла обычно спокойная река Лосиха. В результате талая вода затопила 110 из 270 домов Лосихиного острова.

Жителям предложили эвакуацию. Пункт временного размещения работает в школе в селе Санниково, но никто из жителей коттеджного поселка не согласился. Жители затопленных улиц коттеджного поселка Лосихин остров вышли на берег реки Лосихи сражаться с ледовым затором за свои дома.

Впервые за последние 25 лет водный проезд оправдал свое название. Старожилы отметили, за все время проживания не помнят такого на Лосихе такого сильного паводка. За воскресенье в воде оказалось две улицы.

Затоплены септики, скважины, водо- и газопроводы, электрические сети, дома с низким фундаментом до уровня пола.

К вечеру воскресенья уровень воды снизился на 10 см. Однако в настоящее время продолжает расти.

Воду с улиц откачивают мощными насосами. Защитную дамбу насыпают экскаватором и профилируют трактором.

Власти муниципалитета подчеркивают, что критическая ситуация в поселке сохраняется.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края назвал причины сильного паводка в регионе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале