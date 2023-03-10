10 марта
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Происшествия

В результате стрельбы в центре «Свидетелей Иеговы"* погибли семь человек, ранены более 20

Семь человек погибли во время стрельбы в Гамбурге в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России), пишет Bild.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

24 человека получили ранения.

Стрелки скрылись.

Жителей города призвали избегать места инцидента и не покидать дома на близлежащих улицах, указывает Газета.Ru.

Ранее мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае, есть погибшие.

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