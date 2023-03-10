В результате стрельбы в центре «Свидетелей Иеговы"* погибли семь человек, ранены более 20

24 человека получили ранения.
Стрелки скрылись.
Жителей города призвали избегать места инцидента и не покидать дома на близлежащих улицах, указывает Газета.Ru.
Ранее мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае, есть погибшие.
Семь человек погибли во время стрельбы в Гамбурге в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России), пишет Bild.
24 человека получили ранения.
Стрелки скрылись.
Жителей города призвали избегать места инцидента и не покидать дома на близлежащих улицах, указывает Газета.Ru.
Ранее мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае, есть погибшие.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter