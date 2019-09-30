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Происшествия

В России преступность выросла впервые более чем за 10 лет

За восемь месяцев текущего года в России совершено преступлений почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Неутешительная статистика вызвана ростом краж, преступлений в IT-сфере, а также тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

С января по август 2019 года в России зарегистрировано более 1,335 млн. преступлений, пишет «Коммерсантъ». Рост преступности зафиксирован в России впервые более, чем за 10 лет. Издание отмечает, что преступность выросла в 49 регионах, а пошла на спад — в 36.

В статистику включены правонарушения, совершенные украинскими военнослужащими в отношении мирных граждан во время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины — с начала года таких эпизодов было 926.

Примечательно, что значительно выросли киберпреступления (на 70%) — их зарегистрировано более 180 тыс. А вот число тех, кто дает взятки и берет их, существенно снизилось.

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