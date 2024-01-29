В России учительница объявила себя воином-самураем и подожгла школу

В результате поджога никто не пострадал.
После содеянного учительница прислала в родительский чат трехминутное видео. Она рассказала, что ее "путь воина-самурая" длится более четырех месяцев. За это время она отменила все свои кредиты, заложила украшения и совершила две кражи.
В конце обращения женщина поддержала Украину.
Полиция задержала учительницу – следствие пытается узнать причины произошедшего.
Ранее в Алтайском крае мужчина получил 24 года за поджог, из-за которого погибли люди.
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