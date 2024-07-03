В российском городе женщины пожаловались на таксиста, якобы пристающего к их детям

По словам одной из женщин, таксист стал лезть к ее годовалой дочери в памперс.
Отсутствовала 7-10 секунд, на расстоянии двух-трех метров от заднего сидения. Подойдя к двери машины, я увидела как это животное лезет к моей годовалой дочери, — заявляет женщина.
Женщина стала кричать на водителя. На инцидент сбежались прохожие, однако таксист успел закрыть двери машины и уехать.
Другая же мать сообщает, что этот же мужчина предлагал сам пристегнуть ее детей, совершив непристойные действия.
Личность таксиста установили и начали допрашивать.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула таксист угрожал самокатчикам топором.
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