3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В российском городе женщины пожаловались на таксиста, якобы пристающего к их детям

В Зеленогорске мамы пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям, сообщает ngs24

По словам одной из женщин, таксист стал лезть к ее годовалой дочери в памперс.

Отсутствовала 7-10 секунд, на расстоянии двух-трех метров от заднего сидения. Подойдя к двери машины, я увидела как это животное лезет к моей годовалой дочери, — заявляет женщина.

Женщина стала кричать на водителя. На инцидент сбежались прохожие, однако таксист успел закрыть двери машины и уехать.

Другая же мать сообщает, что этот же мужчина предлагал сам пристегнуть ее детей, совершив непристойные действия.

Личность таксиста установили и начали допрашивать.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула таксист угрожал самокатчикам топором.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость