В российском городе женщины пожаловались на таксиста, якобы пристающего к их детям

В Зеленогорске мамы пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям, сообщает ngs24

По словам одной из женщин, таксист стал лезть к ее годовалой дочери в памперс.

Отсутствовала 7-10 секунд, на расстоянии двух-трех метров от заднего сидения. Подойдя к двери машины, я увидела как это животное лезет к моей годовалой дочери, — заявляет женщина.

Женщина стала кричать на водителя. На инцидент сбежались прохожие, однако таксист успел закрыть двери машины и уехать.

Другая же мать сообщает, что этот же мужчина предлагал сам пристегнуть ее детей, совершив непристойные действия.

Личность таксиста установили и начали допрашивать.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула таксист угрожал самокатчикам топором.

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