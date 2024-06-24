В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) на фоне нападений в Махачкале и Дербенте, пишет РИА Новости .

Накануне вечером в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, указывает Lenta.ru.

В результате атак на оба города шесть силовиков погибли, 12 получили ранения.

В МВД призвали местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу.

Ночью стало известно, что ходе контртеррористической операции ликвидированы шесть боевиков. По данным СМИ, обезвредили 12 боевиков.

Ранее сообщалось, что боевики напали на пост ДПС. ЧП произошло в Черкесске.

На пост ДПС напали боевики. Погибли двое полицейских, которые были прикомандированы в Карачаево-Черкессию из Курганской области.

Пятерых боевиков ликвидировали.

По версии следствия, нападавшие опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля также в Карачаево-Черкессии. Тогда двое неизвестных обстреляли троих полицейских и похитили их оружие. Двое правоохранителей погибли.

В регионе вводили план "Сирена".

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