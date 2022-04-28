В Рубцовске ночью сгорел большой гараж

Пожар произошел в 01:00 ночи на территории дома № 20 по улице Мелиоративной.
«В результате пожара была повреждена внутренняя обшивка, стены, потолочное перекрытие», — рассказали в алтайском МЧС.
На кадрах очевидец предположил, что горит частный дом. Оказалось, что загорелся гараж.
«Общая площадь возгорания составила 48 кв. м. В тушении задействовали три единицы техники и 13 человек личного состава. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
Ранее в алтайском селе Ребриха произошел крупный пожар в гостинице.