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Происшествия

В Рубцовске ночью сгорел большой гараж

В Рубцовске в четверг ночью, 28 апреля, произошло возгорание гаража на площади 48 кв. метров, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Гараж сгорел в Рубцовске.
Гараж сгорел в Рубцовске.
кадр из видео.

Пожар произошел в 01:00 ночи на территории дома № 20 по улице Мелиоративной.

«В результате пожара была повреждена внутренняя обшивка, стены, потолочное перекрытие», — рассказали в алтайском МЧС.

На кадрах очевидец предположил, что горит частный дом. Оказалось, что загорелся гараж.

«Общая площадь возгорания составила 48 кв. м. В тушении задействовали три единицы техники и 13 человек личного состава. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Ранее в алтайском селе Ребриха произошел крупный пожар в гостинице.

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