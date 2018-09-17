В сеть попало видео, как в отделении задержанный с топором набросился на полицейских

Самое удивительное, что произошло это в полицейском отделении на вокзале в Кургане. Почему предварительно задержанного не обыскали, не сообщается.
С топором на полицейских набросился задержанный на вокзале в Кургане.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 сентября 2018 г.
При составлении протокола за появление в пьяном виде в общественном месте он вытащил из рюкзака топор и кинулся на сотрудника.
Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении полицейского pic.twitter.com/gbqRV5rJD7
Мужчину завели в отдел для составления протокола о том, что он был пьяным в общественном месте.
Дебоширу не удалось никого ранить, так как полицейские быстро среагировали на угрозу и обезвредили нападавшего. Следком возбудил уголовное дело о нападении на представителей закона.