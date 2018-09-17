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В сеть попало видео, как в отделении задержанный с топором набросился на полицейских

Следком опубликовал видео о нападении на полицейских. Задержанный мужчина достал топор из рюкзака и набросился с оружием на стражей порядка.

Топор.
Топор.
СС0

Самое удивительное, что произошло это в полицейском отделении на вокзале в Кургане. Почему предварительно задержанного не обыскали, не сообщается.

Мужчину завели в отдел для составления протокола о том, что он был пьяным в общественном месте.

Дебоширу не удалось никого ранить, так как полицейские быстро среагировали на угрозу и обезвредили нападавшего. Следком возбудил уголовное дело о нападении на представителей закона.

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