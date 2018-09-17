В сеть попало видео, как в отделении задержанный с топором набросился на полицейских

С топором на полицейских набросился задержанный на вокзале в Кургане.



При составлении протокола за появление в пьяном виде в общественном месте он вытащил из рюкзака топор и кинулся на сотрудника.



Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении полицейского pic.twitter.com/gbqRV5rJD7